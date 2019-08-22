أعربت باكستان، اليوم الخميس، عن رفضها لأي قنوات دبلوماسية مع الهند إثر خطوتها لإلغاء وضع الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين البلدين، مُشيرة إلى أن جميع الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية الأخرى

هي قيد الدراسة لاتخاذ الرد المناسب.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل - في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن:

"المشاورات الفعالة تجري حول كافة الخيارات، وأن القرار سيتم اتخاذه قريباً"، مُضيفًا أن باكستان تدرس خفض المزيد من الروابط الدبلوماسية مع الهند.



وأشار فيصل.. مُعقبًا على عرض الوساطة من جانب أمريكا ومملكة النرويج لحل قضية كشمير إلى أن الإمكانية تخضع لنية الهند للموافقة على الوساطة.