بوعميم: العلاقات الاقتصادية الإماراتية الهندية تعيش مرحلة ذهبية

أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الهندية تعيش مرحلة ذهبية مع تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري وتدفق الاستثمارات البينية بين البلدين، وتطور العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى مستويات عالية من التنسيق والشراكة.

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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية ،اليوم الخميس، في تقرير بأن عدد الشركات الهندية التي انضمت إلى عضوية غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع

إلى 2,208 مستحوذة على حوالي 24.4% من إجمالي الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة وبنسبة نمو بلغت 18.5% مقارنةً بعدد الشركات الهندية التي انضمت للغرفة خلال النصف الأول من العام 2018 والتي بلغ عددها آنذاك 1,864 شركة، مما يرفع العدد الإجمالي للشركات الهندية المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في إمارة دبي إلى 38,704 شركة.



وأشار بوعميم إلى أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بالسوق الهندية حيث افتتحت مكتباً تمثيليا لها في مومباي العام الماضي لتحفيز الشراكات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري، في حين اختتمت الغرفة الشهر الماضي بعثة تجارية إلى نيودلهي وبنغالور لاستقطاب حوالي 200 شركة ناشئة إلى دبي في مجالات رئيسية لاقتصاد المعرفة والابتكار كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والخدمات الذكية ومساعدتها على التوسع في أسواق المنطقة انطلاقا من الإمارة باعتبار دبي وجهة عالمية وعاصمة إقليمية للمشاريع الناشئة وريادة الأعمال.