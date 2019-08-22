مفوضة الاتحاد الأوروبي : الاضطهاد الديني يعد مخالفة للقانون الدولي

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موجيريني، إن الاضطهاد بسبب المعتقد أو الانتماء الديني يعد مخالفة للقانون الدولي، ويتطلب حشد الجهود لمحاربته.

وأعربت موجيريني - في بيان اليوم الخميس وأوردته قناة (روسيا اليوم)؛ بمناسبة اليوم العالمي الأول لتكريم ضحايا الاضطهاد المؤسس على دواع دينية - عن تعاطف الاتحاد مع من دفعوا حياتهم

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أو تعرضوا للأذى في مختلف أنحاء العالم؛ بسبب معتقداتهم أو انتماءاتهم الدينية، أو حتى بسبب عدم إيمانهم.

وأضافت: "أن حرية المعتقد المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية، تلزم الدول الأعضاء بتجريم أي عمل من شأنه نشر الحقد والتحريض على العنف الدينيين"،

مشددة على قناعة الاتحاد بأن التصدي للأفراد والمجموعات التي تحرض على العنف ضد الأقليات الدينية وأصحاب المعتقدات المختلفة يتطلب عملًا جماعيًا دوليًا متعدد الأطياف.



وأشارت موجيريني إلى أن الاتحاد كان دومًا في مقدمة الهيئات الدولية الساعية لتعزيز قيم حرية المعتقد والضمير، معتبرة أن أي هجوم على أقلية ما في أي مكان في العالم يعد هجومًا على الجميع .. مجددة العزم على العمل لمحاربة هذه الظاهرة بشكل جماعي منسق.