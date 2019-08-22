وزير خارجية ألمانيا يزور السودان قريبا للتعاون مع العهد الجديد

أكد السفير الألماني في الخرطوم أولرييش كلوكنر أن بلاده تطمح في فتح صفحة جديدة من التعاون مع العهد الجديد في السودان، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس سيزور الخرطوم خلال الأسبوعين القادمين.
والتقى عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو في القصر الجمهوري اليوم الخميس، نائب رئيس لجنة العلاقات والتعاون الاقتصادي لشرق أفريقيا في البرلمان الألماني يوهانس زيلي، برفقة السفير الألماني بالخرطوم.
عقب اللقاء، أن الاجتماع كان مثمرا ومفيدا، مشيرا إلى أن زيارة عضو البرلمان الألماني تكتسب أهمية خاصة هذه المرة كونها جاءت في وقت مهم بالنسبة للسودان وأصدقاء السودان.
وأوضح السفير الألماني، في تصريح
وقال السفير الألماني إن عضو البرلمان الألماني جاء ليتعرف على كيفية مساعدة ألمانيا للسودان خلال هذه المرحلة.
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