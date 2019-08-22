بوتين: مستعدون لتطوير علاقاتنا مع موزمبيق في جميع المجالات

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع موزمبيق في جميع المجالات بما فيها التعاون الاقتصادي.
وقال بوتين - خلال لقائه اليوم الخميس مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسي - : "نحن على استعداد لتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وإننيعلى ثقة من أن زيارتكم ستكون قوة دافعة جيدة لتطوير العلاقات بين روسيا وموزمبيق".
وأضاف: "أن الخطط التجارية والاقتصادية بين البلدين متواضعة إلى حد كبير حاليًا، ولكن توجد آفاق جيدة لتطويرها"، مشيرًا إلى أهمية بحث
وكان مساعد الرئيس الروسي "يوري أوشاكوف" قد أعلن، في وقت سابق، أن الرئيسين بوتين ونيوسي سيناقشان التحضير لعقد قمة (روسيا - أفريقيا) الأولى والتي ستعقد في سوتشي 24 أكتوبر القادم.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وموزمبيق قد بلغ في العام الماضي 115 مليون دولار بزيادة 25% عن عام 2017.
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