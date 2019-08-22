الجبير يستعرض التعاون الثنائي مع السفير الروسي

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل العامودي.



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