إيداع وزير العدل الجزائري السابق الطيب لوح الحبس المؤقت بتهم فساد

أمرت المحكمة العليا في الجزائر اليوم، بإيداع الطيب لوح وزير العدل السابق في السجن المؤقت بمنطقة الحراش بتهم فساد.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أمر اليوم الخميس، بإيداع وزير العدل السابق الطيب لوح، رهن الحبس المؤقت، وفقاً لما أفاد به بيان للنائب العام لدى هذه الهيئة القضائية".

وأوضحت أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى الطيب لوح وزير العدل سابقاً، المتابع بإساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة، فضلاً عن التحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محاضر رسمية".

ويرتفع بذلك عدد وزراء نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذين أمر القضاء الجزائري بوضعهم السجن المؤقت في الأشهر الأربعة الأخيرة إلى 9 وزراء.