رئيس إيطاليا يريد اتفاقاً سريعاً لتشكيل حكومة جديدة

قال مصدر مطلع، اليوم الخميس إن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، يريد من الأحزاب السياسية، التوصل لاتفاق بشأن تشكيل تحالف حكومي جديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا أرادت تجنب انتخابات مبكرة، في وقت أعرب زعيم التيار اليميني ماتيو سالفيني استعداده لدراسة تجديد التحالف مع "حركة خمس نجوم".

وقال سالفيني: "أنا رجل عملي ولا أكن ضغائن"، وذلك بعدما قاد "حزب الرابطة" في محادثات خلف أبواب مغلقة مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا.

وأضاف أن تغيير الأفكار أمر ممكن، في حال عدم عرقلة شريكه السابق في الائتلاف الإصلاحات التي يرعاها "حزب الرابطة"، وأن يوافق على استئناف التعاون بشأن أهداف حكومية جديدة في إطار تعديل فريق العمل.

وأضاف أن الحل الآخر الوحيد هو انتخابات مبكرة

ويخيم الاضطراب السياسي على الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد انهيار حكومتها هذا الأسبوع عقب شهور من الخلافات الداخلية، ما أجبر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على الاستقالة، بينما كانت روما تبدأ الإعداد لميزانية 2020.

وجاءت بداية الانهيار من "حزب الرابطة"، الذي أعلن زعيمه ماتيو سالفيني موت التحالف الحاكم قبل أسبوعين، قائلاً إنه لم يعد يستطيع العمل مع شريكه في التحالف "حركة 5 نجوم".

ودعا سالفيني الذي يشغل منصب وزير الداخلية، إلى انتخابات جديدة، بهدف العودة إلى السلطة رئيساً للوزراء بتفويض يمكنه من إطلاق حزمة إنفاق كبيرة العام المقبل، وتحدي القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

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وبدأ الرئيس سيرجيو ماتاريلا مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة كونتي يوم الثلاثاء، والذي اتهم سالفيني في خطاب تنحيه بتعريض الاقتصاد للخطر من أجل مكاسب شخصية وسياسية.

ويلتقي ماتاريلا، اليوم، بممثلين عن "الحزب الديموقراطي" المعارض المنتمي لتيار يسار الوسط، و"حركة 5 نجوم" بشأن تشكيل تحالف حاكم.

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ويخشى الحزبان من سالفيني الذي أكسبه موقفه المناهض للاتحاد الأوروبي والمهاجرين، دعماً في استطلاعات الرأي على حسابهما، ويعتقدان أنه قد يحقق انتصاراً كبيراً إذا أجريت الانتخابات الآن.

وارتفعت الأسواق المالية منذ استقالة كونتي على ما يبدو أملاً في نجاح تحالف "حركة 5 نجوم" و"الحزب الديموقراطي" في تفادي انتخابات مبكرة.

ويخشى بعض المستثمرين من أن يقوم سالفيني في حال أصبح رئيساً للوزراء بزيادة الإنفاق ووضع البلد المثقل بالديون في مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي.