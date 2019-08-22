كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سلمى عبد الغفار".. ذراع الإخوان داخل "هيومن رايتس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت جماعة الإخوان الإرهابية فى اختراق منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، حيث تغلغل عدد من عناصر الجماعة الإرهابية داخل المنظمة، لتنفيذ مخطط قيادات الجماعة، حتى اتخذت المنظمة موقفا عدائيا واضحا ضد مصر.

حيث تقوم المنظمة ببث تقارير مشوهة ومغلوطة عن الأوضاع الأمنية والحقوقية داخل مصر، تتجاهل فيه جرائم الجماعة الإرهابية والجماعات الموالية لها ضد رجال الشرطة والجيش المصريين، والعمليات الإرهابية التى تستهدف المؤسسات والمدنيين داخل مصر، كما تتجاهل المنظمة نجاحات الدولة المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه بشكل كبير.



وتم الكشف عن أعضاء منظومة هيومن رايتس ووتش والذين تم إثبات ولاؤهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم هم من يقوموا بإدراة المنظمة المشبوهه من الداخل سرا. وكان على رأس هذه المجموعة الإخواني إبراهيم عبد المنعم متولي، محبوس ومتهم بقضايا إرهاب، والإخوانية سلمى أشرف عبد الغفار، تنتمي لأسرة إخوانية، وتتولى منصب مدير ملف مصر في المنظمة.

وبعد فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين سافرت سلمي إلي الخارج لتلتحق بالكتيبة الإخوانية التي تحركت علي عدة مسارات أهمها الهجوم الإعلامي علي مصر بعد ثورة 30 يونيه، كما قامت بتقديم بلاغات وشكاوي ضد مصر لدي المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.