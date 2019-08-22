كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن يسمح للغزيين بتملك 437 شقة سكنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية أن الأردن وافق على تملك الغزيين المقيمين على أراضيه 437 شقة سكنية، من أصل 533 طلباً، وذلك منذ قرار السماح بذلك في بداية 2019.

وقال الوزير اليوم الخميس في اجتماع مع لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، إن "باقي الطلبات والبالغة 96 طلب تملك، ستدرس وتُتابع مع الدوائر الأخرى مثل دائرة الأراضي والمساحة والبلديات".

وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود، حسب موقع "24" إن "مطالب اللجنة المتكررة بتمليك الغزيين، أفضت إلى هذا القرار الحكومي"، مشيراً الى أن عددهم حوالي 158 ألف، حسب أرقام دائرة الشؤون الفلسطينية.

وأكد أن "قرار التملك لا يعني إعطاءهم الجنسية، والرقم الوطني ولكنه يُسهل العيش الكريم"، مشيراً إلى أن" أبرز مطالب الغزيين، هي السماح لهم بتملك الأراضي خارج التنظيم، والسماح للمغتربين وغير الحاصلين على البطاقة البيضاء بتسجيل الأراضي والشقق، وزيادة حجم الشريحة المستفيدة من القرار مثل الزوجة والابن، وإفساح المجال لتملك شقة أوقطعة أرض".

يُذكر أن أبناء قطاع الغزة المقيمين في الأردن، ظلوا محرومين من التملك منذ قدومهم للأردن في 1967، باعتبار أن غزة كانت تحت السيادة المصرية، لا الأردنية كما الضفة الغربية، التي منحت السلطات الأردنية أبناءها الجنسية وحق التملك.