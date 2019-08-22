كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تدعو روسيا إلى إشراك في حل المشاكل الدولية بشكل أكثر فاعلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت اليابان إلى إشراك روسيا في حل المشاكل الدولية بشكل أكثر فاعلية.

جاء الموقف الياباني تعقيبا على الدعوة الموجهة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور قمة مجموعة الدول السبع الكبار العام المقبل.

وقال مسؤول مطلع في وزارة الخارجية اليابانية، بحسب ما ذكره موقع "سبوتنيك: "من أجل أن تلعب روسيا دورًا بناءً في حل المشاكل الدولية، من الضروري إجراء حوار مع روسيا وإشراكها في هذه الأمور، وهذا هو الموقف الرئيسي لبلدنا. سنواصل مناقشة هذه المسألة مع الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع الكبار".

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بدوره أكد مسؤول آخر في الخارجية اليابانية، فضّل عدم ذكر اسمه ومنصبه أنه "من المهم إشراك روسيا في حل القضايا الدولية المهمة، لأنها تلعب أيضًا دورًا هامًا في المجتمع الدولي". ووفقا له، فإن مسألة توسيع العضوية "يجب أن تكون منسقة بشكل وثيق مع البلدان الأخرى".

وفي الوقت ذاته، لم تحدد وزارة الخارجية اليابانية حتى الآن موقف طوكيو في دعم دعوة روسيا لاستئناف عملها في مجموعة الدول السبع الكبار أم لا.

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اقتراح تقدم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول دعوة روسيا لحضور قمة مجموعة السبع في عام 2020 في الولايات المتحدة. من المتوقع أن يطرح ترامب هذا الموضوع للمناقشة في القمة المقبلة التي تعقد في بياريتز الفرنسية في نهاية هذا الأسبوع.