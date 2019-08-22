الجزائر تحاكم رموز نظام بوتفليقة.. وزير العدل السابق يمثل أمام القضاء بتهم فساد

تتواصل الحملة في الجارة الشرقية لمحاكمة رموز النظام السابق، إذ مثل وزير العدل السابق الطيب لوح، اليوم الخميس، أمام قاض بالمحكمة العليا للتحقيق معه في قضايا فساد.

ووصل لوح، أحد أبرز وجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مقر المحكمة العليا بحي الأبيار بالعاصمة، صباح الخميس، للمثول امام قاضي التحقيق.

وكان النائب العام بالمحكمة العليا قد أصدر أمس بيانا أكد فيه أن استدعاء وزير العدل السابق جاء “قصد سماع أقواله في قضايا مجرمة قانونا” بعد وصول ملفه من مجلس قضاء العاصمة، دون تحديد طبيعة القضايا التي يتابع فيها.

وكما جرت العادة مع مسؤولين سابقين، تم التحقيق معهم بالمحكمة العليا، يصدر قاضي التحقيق بعد سماعهم لساعات قرارا بحبسهم مؤقتا أو وضعهم تحت الرقابة القضائية، أي سحب جوازات سفرهم وإجبارهم على المثول الدوري أمامه.

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ونهاية يونيو الماضي، أصدرت محكمة سيدي محمد بالعاصمة قرارا يمنع لوح من السفر دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة الملفات المتابع فيها.

يشار إلى أن الطيب لوح هو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم سابقا، ومن أكثر المسؤولين قربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقاد لوح خلال فترة حكم بوتفليقة عدة وزارات آخرها وزارة العدل بين 2013 ومارس 2019.

وجاءت التحقيقات مع لوح ضمن حملة للقضاء على الفساد، بدأت قبل شهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.