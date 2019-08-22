بسبعة لاعبين جدد.. المغرب يتصدر “ميركاتو” الأندية السعودية

يُقص اليوم الخميس، شريط مباريات الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي لكرة القدم، بمباراة حامل اللقب النصر، الذي سيستقبل على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، نادي ضمك الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين.

ويشهد الدوري السعودي هذا الموسم، حضور مجموعة من اللاعبين المغاربة، الذين تصارعت الأندية السعودية للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز صفوفها في الاستحقاقات التي تنتظرها هذا الموسم.

وتصدر المغرب قائمة أكثر الدول التي تعاقدت فرق الدوري السعودي مع لاعبيها، بواقع 7 لاعبين جدد، متبوعا بكل من تونس والبرازيل بخمسة لاعبين لكل بلد، ثم الجزائر والسنغال بأربعة أسماء لكل منهما.

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ويأتي ضمك على رأس الأندية التي عززت صفوفها بلاعبين من المغرب، بتعاقده مع الثنائي الرجاوي السابق، زكرياء حدراف ومحسن ياجور، شأنه شأن أبها الذي تعاقد مع كل من حارس مرمى نهضة بركان عبد العالي المحمدي المحمدي، والمدافع أمين عطوشي.

وانتقل ادريس فتوحي إلى نادي الحزم، وتعاقد الفتح مع مروان سعدي، بينما انضم جلال الداودي اللاعب السابق لحسنية أكادير إلى فريق الرائد.

وينضاف السباعي الجديد، إلى خمسة لاعبين مغاربة ينشطون في الملاعب السعودية، بدءا من ثنائي النصر عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، ولاعبي الاتحاد مروان داكوستا وكريم الأحمدي، ثم محمد فوزير المنتقل من النصر إلى الرائد.