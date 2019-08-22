فوربس” تكشف عن أعلى الممثلين أجرا في العالم لسنة 2019″

أصبح النجم الأمريكي، دواين جونسون، الشهير بلقب “ذا روك”، أمس الأربعاء، أعلى الممثلين أجرا خلال سنة 2019، حسب تصنيف مجلة فوربس المختصة.

وتربع “ذا روك” على عرش القائمة، بعدما احتل السنة الماضي المركز الثاني خلف الممثل جورج كلوني.

وأفادت فوربس أن “ذا روك”، جنى 89.4 مليون دولار، في الفترة الممتدة بين يونيو 2018 و يونيو 2019.

ووصل مدخول المصارع السابق المرتفع، لما هو عليه، بسبب أجره ونسبته من أرباح أفلامه، بالإضافة إلى جنيه حوالي 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله “بالرز”، إلى جانب أرباح من تصميماته للملابس والأحذية وسماعات الأذن.