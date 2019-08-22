قرار "العليا" حول شطب "المشتركة" الأحد المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، في استئناف حزب "عوتسما يهوديت" اليميني، على قرار لجنة الانتخابات المركزية، التي صادقت على ترشيح القائمة المشتركة للكنيست الـ22 وخوض الانتخابات المقررة بـ17 أيلول/ سبتمبر المقبل. ومن المقرر أن تعلن المحكمة عن القرار الذي اتخذته هيئتها المكونة من تسعة قضاة في هذا الشأن، يوم الأحد المقبل.

وشارك في جلسة استماع المحكمة لاستئناف "عوتسما يهوديت" على قرار لجنة الانتخابات بالسماح للقائمة المشتركة خوض الانتخابات، أعضاء لجنة الانتخابات عن حزب الليكود بمن فيهم عضو الكنيست ورئيس الائتلاف الحكومي السابق، دافيد بيتان.

وشمل الاستئناف المقدم ضد القائمة المشتركة مزاعم بـ"دعم" بعض من نوابها لـ"الإرهاب"، وزيارة نواب عن أحزاب مركبة للقائمة المشتركة لقيادات الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال وذوي الأسرى والشهداء في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس.

وتعرض نواب القائمة المشتركة لمضايقات من قبل نشطاء اليمين المتطرف الذين انتظروهم خارج بناية المحكمة، وسط إطلاق اعتداءات لفظية عنصرية.

وأوضحت المحامية سوسن زهر، التي مثّلت القائمة المشتركة خلال جلسة المحكمة، أن 19 ادعاء من أصل 30 وردت في طلب الاستئناف المقدم ضد المشتركة تمت مناقشتها في مناسبات سابقة، خلال طعون قدمها اليمين المتطرف ضد أحزاب عربية، وأن ما تبقى مجتزأ ومقتطع من سياقه ومحرّف.

وكانت القائمة المشتركة قد طالبت لجنة الانتخابات المركزية برد طلب حزب "عوتسما يهوديت" شطب ترشيحها لخوض انتخابات الكنيست. واعتبرت القائمة المشتركة أن هذا الطلب ينطوي على عنصرية تستند إلى وقائع محرفة.

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وجاء في الرد الذي قدمته القائمة المشتركة على طلب الشطب، أن كافة الوقائع التي قدمها حزب "عوتسما يهوديت" كانت قد وردت في طلبات مماثلة تم تقديمها إلى اللجنة خلال معارك انتخابية سابقة، وتم رد جميعها من قبل المحكمة العليا، علما بأنها تنطوي على العنصرية وسلب المواطنين العرب حقهم في المساواة.

وفي هذا السياق، أوضحت النائبة هبة يزبك (التجمع)، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنه "أنهينا قبل قليل الجلسة في المحكمة العليا حول طلب شطب القائمة المشتركة المقدم من قبل ‘عوتسما يهوديت‘ ومحاولة منعها من خوض الانتخابات".

وأضافت أنه "محاولات التحريض على القائمة المشتركة من قبل أتباع كهانا خطيرة جدًا خصوصًا أنها تلقى آذانًا صاغية لدى النخب السياسية الإسرائيلية في البلاد التي تنتهز كل فرصة للتحريض ضد العرب".

وشددت على أن "القائمة المشتركة مستمرة بمشروعها السياسي العادل لتمثيل الفلسطينيين في الداخل والعمل على تحصيل حقوقهم القومية والمدنية".

وفي الختام، شكرت يزبك "مركز ‘عدالة‘ على المرافعة المهنية للمحامية سوسن زهر التي ترافعت في الجلسة بكل مهنية".