الداخلية تعلن اعتقال متهمة اثناء محاولتها بيع احدى الفتيات شرقي بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال متهمة اثناء محاولتها بيع احدى الفتيات شرقي بغداد. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على احدى المتهمات التي تقوم بالمتاجرة بالبشر".



وأضاف أنه "القي القبض عليها شرقي العاصمة بغداد، وبالجرم المشهود إثناء محاولتها بيع احدى الفتيات"، مؤكداً أنه "تم تدوين أقول المتهمة وإحالتها للقضاء".

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