فلسطين تستعيد جزءا من أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل

أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أن السلطة الفلسطينية استعادت من إسرائيل، الخميس، عائدات ضريبة المحروقات وقدرها نحو ملياري شيكل (512 مليون يورو).

وقال الشيخ: "تم اليوم تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي قبل عدة أيام بتحويل أموال ضرائب البترول والمحروقات التي تشتريها السلطة الفلسطينية من إسرائيل وقدرها نحو ملياري شيكل".

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وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية إن حكومته ستصرف جزءا من رواتب موظفيها بعد التوصل إلى حل جزئي للأزمة المالية مع إسرائيل التي بدأت منذ نحو ستة أشهر.

وقال أشتية: "سيتم دفع 60% من راتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إضافة إلى 50% استكمالا للشهر الأول بداية الأزمة المالية".

وتشكل هذه الأموال جزءا من عائدات الضرائب التي تحتجزها إسرائيل منذ فبراير/شباط، بحجة أنها تدفع لعائلات الفلسطينيين المتهمين بارتكاب هجمات ضد إسرائيل والأسرى المعتقلين لدى إسرائيل.

وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة 3% من قيمة الإيرادات التي تحولها لها، وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب لنحو 140 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة.