555 طلب ترشح لانتخابات "الوطني 2019" الإماراتي بينها 200 للمرأة

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية، الخميس، غلق باب تسجيل الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، موضحة أن إجمالي عدد طلبات الترشح بلغت 555 منها 200 للمرأة، و355 للرجال، واليوم الأخير للترشح سجل 98 طلبا.

وقالت اللجنة، إن إجمالي طلبات الترشح في إمارة أبوظبي بنهاية اليوم الخامس والأخير من فترة تسجيل المرشحين، الخميس، بلغت 155 طلبا، وفي دبي 98، وفي الشارقة 127، وفي عجمان 32، وفي أم القيوين 23، في رأس الخيمة 65، وفي الفجيرة 55.

وأضافت، كما بلغ عدد طلبات اليوم الخامس في إمارة أبوظبي 27 طلبا، وفي دبي 26، و18 في الشارقة، و6 في عجمان، بينما لم يتم تسجيل أي طلبات خلال اليوم الخامس في أم القيوين وسجلت رأس الخيمة 14 طلبا، والفجيرة 7.

وتابعت أن عدد الطلبات المقدمة من النساء خلال اليوم الخامس في أبوظبي بلغ 13 طلبا، وفي دبي 12، و8 في الشارقة، وطلبا واحدا في عجمان، ولم تسجل أم القيوين أي طلبات للمرأة، فيما سجلت رأس الخيمة 4 طلبات، وطلبين في الفجيرة ليصل عدد الطلبات المقدمة من الإناث في اليوم الخامس إلى 40 طلبا.

واختتمت الخميس فترة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي والتي استمرت لمدة 5 أيام، وسط إقبال كبير من المرأة والشباب على تقديم طلبات الترشح بالإضافة إلى الحضور اللافت لأصحاب الهمم.

Advertisements

ووفقا للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 سوف تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين في 25 أغسطس/أب الجاري، حيث سيتم بعدها وخلال الفترة من 26 وحتى 28 أغسطس فتح الباب للتقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين في حين ترد اللجنة على طلبات الاعتراض يوم 1 سبتمبر/أيلول 2019، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في 3 سبتمبر/ أيلول 2019، وتبدأ الحملات الدعائية للمرشحين اعتبارا من 8 سبتمبر/أيلول 2019 وتستمر لمدة 27 يوما.

ومع اختتام فترة تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، أكد راشد الغفلي نائب رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن الإقبال على تقديم طلبات الترشح لانتخابات "الوطني" يدل على الوعي السياسي الكبير مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة.

وأشاد الغفلي بالتجاوب والتفاعل الإيجابي الذي أظهره مقدمو طلبات الترشح، بالإضافة إلى حضورهم إلى مراكز التسجيل بأوراقهم كاملة على مدار أيام الترشح الخمسة.

وأشار إلى أن عملية التسجيل في لجنة إمارة أبوظبي سارت بأداء منظم واحترافية عالية وسرعة وسهولة في إتمام الإجراءات، ولجنة إمارة أبوظبي شهدت مشاركة واسعة للمرأة الإماراتية في فترة تسجيل طلبات المرشحين، انعكاساً مباشراً لمسيرة التمكين التي تحظى بها المرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وأكد الغفلي استمرار لجنة إمارة أبوظبي خلال الفترة القادمة في القيام بأعمالها وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات، كما ستقوم اللجنة باستكمال إجراءات المرشحين واعتماد الاستمارات المتعلقة بهم ومنها استمارة طلب توكيل عن مرشح وخطة الحملات الدعائية واستمارة طلب الطعون واستمارة ترخيص المقار الانتخابية، بالإضافة إلى استعداد اللجنة لمراقبة الحملات الانتخابية.

وأوضح راشد الغفلي أن لجنة إمارة أبوظبي ستقوم بتكثيف الاهتمام بمتابعة عملية التوعية والترويج للعملية الانتخابية وتحفيز أعضاء الهيئة الانتخابية من الناخبين للمشاركة بكل فاعلية وشفافية في العملية الانتخابية واختيار مرشحين قادرين على خدمة الوطن والارتقاء بالمواطن.