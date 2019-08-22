الجالية الإيرانية في النرويج تتظاهر ضد زيارة ظريف لأوسلو

نظمت الجالية الإيرانية في النرويج، الخميس، مظاهرة بوسط العاصمة أوسلو؛ احتجاجاً على زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للبلاد.

ويزور ظريف، اليوم، أوسلو في إطار جولته الأوروبية التي تشمل 3 دول إسكندنافية، هي السويد وفنلندا والنرويج.

وتظاهر آلاف الإيرانيين في العاصمتين الفنلندية هلسنكي والسويدية ستوكهولم أمس، ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى البلاد، وهتف المتظاهرون ضد النظام الإيراني.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: إن "ظريف هدد المتظاهرين الإيرانيين في ستوكهولم بالقتل، متفاخراً بأن عناصر وعملاء النظام لن يسمحوا لهم بالعيش لمدة دقيقة واحدة".



وأشار المجلس، في بيانه، إلى التصريحات التي أدلى بها ظريف في قناة "برس تي في"، المملوكة للحكومة الإيرانية، في 21 أغسطس/آب الجاري، والتي هاجم فيها المحتجين الإيرانيين المطالبين بطرده من السويد.

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وقال وزير الخارجية الإيراني: "اطلبوا من أي فرد من الأفراد الذين يقفون في الخارج حضور أي اجتماع للإيرانيين، ومن ثم معرفة ما إذا كانوا سينجون أم لا".

واتهم مجلس المقاومة الإيرانية ظريف بإعدام "120 ألف معارض إيراني لأسباب سياسية خلال العقود الأربعة الماضية".

ووقعت أعمال شغب في مظاهرة إيرانية معارضة لزيارة ظريف إلى ستوكهولم، أمس الأربعاء، خارج مبنى معهد سيبري للسلام في منطقة سولنا شمال غرب ستوكهولم، عندما كان الوزير الإيراني يلقي كلمة.

وذكرت الشرطة السويدية أنها احتجزت شخصاً، وأن عدداً من الأشخاص الآخرين تلقوا مساعدة طبية دون توضيح المزيد من المعلومات.

وندد المتظاهرون بما وصفوه سياسة "المسايرة" التي تنتهجها السويد مع النظام الإيراني الذي يقتل المتظاهرين ويضطهد النساء والأقليات والنشطاء.

وذكرت الإذاعة السويدية أن "زيارة ظريف تأتي بهدف تعزيز العلاقات مع أوروبا، في ظل ممارسة الولايات المتحدة أقصى قدر من الضغط على إيران، ما أرهق اقتصادها بشكل حاد".