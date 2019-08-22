الان تتابع غدا.. الإيرانيون في فرنسا يحتجون على زيارة جواد ظريف إلى باريس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
سينظم الإيرانيون لنظام الملالي المقيمون في فرنسا ولجنة دعم حقوق الإنسان الإيرانية في باريس، غدا الجمعة، مظاهرة احتجاجًا على الزيارة المزمعة التي سيقام بها جواد ظريف، وزير خارجية النظام الإيراني.
يمثل ظريف نظامًا يحتفظ بأعلى معدل من عمليات الإعدام لكل فرد في العالم، وهو نظام الأكثر نشاطًا في دعم الإرهاب، والمصدر الرئيسي للأزمة والفوضى في المنطقة.
ظريف ونظامه هم الحماة الرئيسيون للديكتاتور بشار الأسد وينفذون مجازر بحق الشعب السوري، وخلال ولاية حسن روحاني وحدها، أُعدم أكثر من 3700 شخص في إيران.
وأكدت منظمات حقوق الإنسان الدولية، أن نظام الملالي ذبح 30000 سجين سياسي في صيف عام 1988.
يعلم الجميع أن ظريف ووزارته لديهم مهمة الدفاع عن جرائم الملالي وتبريرها، بالإضافة إلى تنسيق وتسهيل المؤامرات الإرهابية في الخارج.
في عام 2018 وحده، تم طرد خمسة من الدبلوماسيين الإرهابيين في النظام، بمن فيهم سفير، من أوروبا لدورهم المباشر في المؤامرات الإرهابية ضد المقاومة الإيرانية والمعارضين، هناك أربعة أعضاء آخرين، من بينهم إرهابي بصفة دبلوماسي في السجن، بانتظار محاكمتهم في بروكسل لأنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم بالقنابل على تجمع كبير لإيران حرة في قاعة فيلبينت (شمال باريس) في عام 2018، وهو تجمع حضره مئات شخصيات فرنسية ودولية.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. الإيرانيون في فرنسا يحتجون على زيارة جواد ظريف إلى باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.