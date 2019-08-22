شكرا لقرائتكم صنعاء.. 2726 انتهاكاً حوثياً للمدنيين في 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير حقوقي يمني عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم مديريات محافظة صنعاء خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م.

وأضح التقرير الصادر، اليوم الخميس، عن منظمة شهود لحقوق الإنسان (مستقلة)، أن الانتهاكات المرصودة توزعت ما بين 19 حالة قتل عمد و29 حالة إصابة و266 حالة اختطاف و110 حالات تعذيب وإخفاء قسري.

كما رصدت 162 حالة تجنيد لأطفال دون السن القانونية، و238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت بالإضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصاً من منازلهم وقراهم بشكل قسري.

Advertisements

ووثق التقرير 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة توزعت بين نهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة.

وصنفت المنظمة في تقريرها، 724 حالة انتهاك كعقاب جماعي مارسته الميليشيات الحوثية ضد المدنيين في القرى والمديريات، أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان بالمحافظة.

ودعا رئيس منظمة شهود فايز صالح الظرف، المجتمع الدولي إلى التدخل السريع والعاجل لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين واتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين والضغط على المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.