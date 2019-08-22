ترند الموجز| تفاصيل سقوط العنتيل الجديد.. وقرار من النيابة في واقعة معاق الشرقية..وقصة وفاة مهاجم الزمالك..وحقيقة التلاعب في شحن عدادات الكهرباء

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، ضبط عنتيل كفر حجازي.. اعترافات صادمة من المتهم.. وسيدتان تكشفان تفاصيل الفيديوهات الإباحية، والكهرباء تحسم الجدل حول التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع، وقرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالتعدي على معاق الشرقية، وفاة مفاجئة لمهاجم الزمالك السابق.. أحرز هدفا رائعا في الأهلي.. وهاجمه الجمهور الأبيض في 2008.. ووصفوه بالخمورجي.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

ضبط عنتيل كفر حجازي.. اعترافات صادمة من المتهم.. وسيدتان تكشفان تفاصيل الفيديوهات الإباحية

تمكنت قوات الأمن من القبض على "إسماعيل. ا" يبلغ من العمر 39 سنة، والشهير بعنتيل قرية كفر حجازي الجديد، بمركز المحلة، والمتهم بممارسة الرزيلة، وصاحب الفيديوهات الجنسية المنتشرة على صفحات التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مع عدد من سيدات القرية.

وبحسب "اليوم السابع"، تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بتمكن العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد أحمد كوهيه وكيل فرع البحث والرائد أحمد الشربينى رئيس مباحث الأداب، من ضبط صاحب الفيديوهات الجنسية المنتشرة على وسائل التواصل الأجتماعى.

وكان المتهم "إسماعيل. ا"، قد هرب من القرية بعد تداول الفيديوهات الجنسية، خشية الفتك به على أيدي عائلات السيدات اللاتي ظهرن معه في أوضاع إباحية.

اعترافات صادمة من المتهم

وقال المتهم في التحقيقات، التي نشرها موقع "صدى البلد": "والله العظيم أنا مش هددتهم ولا كنت عاوز أبتزهم، مارست معاهم الرذيلة بإرادتهم بدون تهديد ولكن فى ناس سرقت الفيديوهات وسربتها من أحد مراكز الكمبيوتر وصيانة المحمول بمنطقة منشية كفر حجازي".

وكشف المتهم، أنه تعرف على سيدتين وأقام علاقة غير شرعية معهما ومارس الرذيلة معهما بدون مقابل، ونفى أنه قام بابتزازهما بالفيديوهات أو استدراجهما لممارسة الرذيلة بالإكراه، مؤكدا أنه هرب فور علمه بالقبض عليهما وعرضهما أمام النيابة العامة خلال الـ6 أشهر الماضية بعد انتشار الفيديوهات على المواقع الإباحية.

سيدتان تكشفان تفاصيل الفيديوهات الإباحية

وكانت النيابة وجهت الدعوة إلى سيدتين هما "ا. ال"، 25 سنة، و"ش. ا"، ٣٣ سنة، لسماع أقوالهما فى قضية تداول وترويج فيديوهات إباحية من خلال التأكد للانصياع للمتهم واستدراجهما إلى وممارسة الرزيلة معهما وتصويرهما فى أوضاع عري مخلة للآداب بمنزله وسط قرية كفر حجازي بدائرة مركز المحلة.

وخلال التحقيقات مع السيدتين أيدتا فعليا ممارسة الرذيلة معه دون الحصول على مقابل مادي، فضلا عن قيام المتهم بإغوائهما والدخول فى علاقة عاطفية كاملة معهما طوال فترة سكنه بذات القرية.

ترجع الواقعة منذ 5 أشهر، عندما تداول عدد من رواد موقع التواصل الأجتماعى "فيس بوك" مقاطع جنسية، تكشف عن ظهور "عنتيل جديد"، بقرية كفر حجازي مركز المحلة يقوم بممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات وقيامه بتصويرهن فى اوضاع مخلة بالآداب.

وتبين ان المتهم يدعى "إسماعيل. ا" يبلغ من العمر 39 سنة صاحب محل قطع غيار توك توك بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، بعد تصويره العديد من السيدات فى أوضاع جنسية داخل إحدى الشقق بالقرية، وظهور أكثر من سيدة فى الفيديوهات التى يتم تداولها داخل القرية.

وكشف أحد الأهالى بالقرية، التى شهدت الواقعة، تفاصيل الفيديوهات المنتشرة، حيث أكد أنها "عنتيل المحلة الجديد" صور هذه الفيديوهات منذ عام تقريبا، ولكن خلافه مع أحد اصدقائه تسبب فى تسريبها بين الأهالى.

وكان "عنتيل المحلة الجديد"، دخل في رهان مع أحد أصدقائه؛ لتصوير فيديو مع إحدي السيدات في القرية، ولكن أحد العاملين معه في المحل فضح أمره بعد مشاهدة أحد الفيديوهات على الكمبيوتر الخاص به فقام بنقل الفيديوهات ومساومته على الفيديوهات وطلب مبلغ 50 ألف جنيه، واستعان العنتيل بأحد أصدقائه واستدرج العامل وحذف الفيديوهات تحت تهديد السلاح، مضيفا أنه بعد فترة نشبت مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص يدعي "الدوكش" وقام بسرقة جهاز الكمبيوتر الخاص به وحذف فيديوهات أحد أقاربه وقام بتحميل الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن بعد انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشف أحد الأشخاص فى القرية وجود زوجته وقام بتطليقها وسادت حالة من الغضب بين أهالي القرية، مضيفا أنه بعد افتضاح أمره فر هاربا مع أسرته خوفا من الفتك به.

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الكهرباء تحسم الجدل حول التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع

نفى مجلس الوزراء التلاعب في طرق شحن عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع.

وقال المركز الإعلامي للوزراء، في بيان له: "تؤكد وزارة الكهرباء أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي تلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع، مُشددًة على توافر كافة معايير الدقة والتأمين في العدادات مُسبقة الدفع؛ بحيث يحسب الرصيد تلقائياً بناءً على شريحة المشترك الحالية، وفقاً لقيمة التيار المستهلك".

وفي سياق متصل، نفت وزارة الكهرباء تخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق لوجود عجز في الشبكة.

وأكدت الوزارة في بيان، أنه لا صحة لتخفيف الأحمال الكهربائية عن أي منطقة على مستوى الجمهورية لوجود عجز في الكهرباء، مُشيرةً إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء بما يسمح بتأمين كافة احتياجات المواطنين من الكهرباء، بالإضافة لتحقيق احتياطي يبلغ حوالي 25%.

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قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالتعدي على معاق الشرقية

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قررت نيابة الشرقية حبس 5 متهمين بالتعدي على معاق ذهنيا 4 أيام على ذمة التحقيق.

وبحسب اليوم السابع، قرر المستشار محمد سليمان، مير نيابة مشتول السوق بالشرقية، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب بالشرقية، حبس 5 من الشباب المشتركين فى التعدى بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيا داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واخلاء سبيل المتهم الخامس، لعدم تورطه فى الواقعة وقررت النيابة عرض الشاب على الطب الشرعي.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت ضبط مرتكبي واقعة التعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل محل حلاقة بالشرقية.

وقالت الداخلية، في بيان، إنها رصدت مقطع فيديو متداول على موقع "فيسبوك"، يحتوي على مشاهد بقيام بعض الأشخاص بالتعدى على شاب من ذوي الإعاقة، بالضرب داخل محل حلاقة.

وأضافت الوزارة، أنه على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى تمكن من تحديد شخصية المجنى عليه، ومرتكبى الواقعة، وتوصلت الجهود إلى قيام مالك محل حلاقة، وعاملين، حلاق، ميكانيكى، وجميعهم مقيمون بناحية كفر إبراش دائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بالتعدى بالضرب على المجنى عليه، عامل بمقهى، 17 عامًا، مقيم بذات الناحية، داخل المحل الخاص بالأول، وتصوير الواقعة بمعرفة كهربائى، ونشر الفيديو المُشار إليه على "فيسبوك".

وأكدت وزارة الداخلية، أنه عقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، تم استهداف المتهمين وضبطهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد تعرض شاب يعاني من إعاقة ذهنية، لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل، الأمر الذي دفع قوات الأمن للتحرك والقبض عليهم.

وطالب رواد السوشيال ميديا بتوقيع أقصى عقوبة على هؤلاء الشباب الذين اعتدوا على الشاب في جميع أنحاء جسده، ولم تشفع توسلاته لهم بالتوقف عن ضربه.

وبعد ساعات قليلة من تداول الفيديو، تمكنت قوات الأمن في محافظة الشرقية، من ضبط 6 من الشباب المشتركين فى واقعة الضرب وتصويرها.

وبحسب اليوم السابع، أحالت الأجهزة الأمنية بمشتول السوق بالشرقية، الأربعاء، 6 من الشباب المشتركين فى الواقعة، للنيابة العامة لبدء التحقيقات.

وفي سياق متصل، أغلق مجلس مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، صالون الحلاقة الخاص بصاحب واقعة التعدي على الشاب وتشميعة بالشمع الأحمر، حيث تبين أن المحل ملك المتهم الأول شريف صبرة ومدار بدون تراخيص ويسرق تيار كهربائي.

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وفاة مفاجئة لمهاجم الزمالك السابق.. أحرز هدفا رائعا في الأهلي.. وهاجمه الجمهور الأبيض في 2008.. ووصفوه بالخمورجي (فيديو)

توفي المهاجم الغاني جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق عن عمر يناهز الـ 40.

ويعاني أجوجو من جلطة دماغية أصابته بعجز عن الحديث بصورة طبيعية منذ عام 2014.

تألق بقميص منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2008، لينتقل للزمالك في سوق الانتقالات الصيفية التالية، في صفقة قياسية وقتها مقابل ما يزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني.

فسجل 4 أهداف في 16 مباراة خاضها بالقميص الأبيض فقط، منهم هدف في مرمى الأهلى في موسم 2008-2009 بدورى أبطال أفريقيا.

شاهد الهدف

بعد ذلك دخل أجوجو في مشاكل مع جمهور الزمالك بسبب مستواه السيء خلال الفترة التي قضاها داخل جدران النادي الأبيض، وطالب أحد جماهير القلعة البيضاء برحيل المهاجم الغاني، الذي وصفه بالخمورجي.

ثم دخل اللاعب الغاني في أزمة مع إدارة الزمالك وفسخ تعاقده مع الأبيض، ورحل لصفوف أبولون ليماسول القبرصي لموسمين.

وخاض أجوجو 27 مباراة دولية بقميص المنتخب الغاني استطاع خلالها تسجيل 27 هدفا.

وارتدى أجوجو قمصان أندية شيفيلد وينزداي الإنجليزي وشيكاغو فاير الأمريكي وكوينز بارك رينجرز ونوتنجهام فوريست.

واعتزل بعدما ارتدى قميص فريق هيبرينيان الأسكتلندي في 2012، قبل أن تصيبه الفاجعة في ديسمبر 2014.

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