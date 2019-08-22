"القوات"- طرابلس: لتحقيق العدالة في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام

لفتت منطقة طرابلس في حزب "القوات اللبنانية" في بيان في الذكرى السادسة لتفجير مسجدي التقوى والسلام الى أنه "لطالما دفعت طرابلس الثمن الاكبر في الدفاع عن الخيارات اللبنانية الوطنية وما تفجيري مسجدي السلام والتقوى إلا انعكاس لضريبة دم مستمرة يدفعها المواطن الطرابلسي.".
وأشارت الى أنه " في هذه الذكرى نقف بخشوع ورهبة واحترام امام الشهداء وعائلاتهم مطالبين الدولة اللبنانية تحقيق العدالة الكاملة في هذا الملف عبر ملاحقة كل من تورط في هذه القضية وخاصةً من ثبت تورطهم من قبل النظام السوري".
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