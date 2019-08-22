"القوات"- طرابلس: لتحقيق العدالة في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام

لفتت منطقة ​طرابلس​ في حزب "القوات اللبنانية" في بيان في الذكرى السادسة ل​تفجير​ ​مسجدي التقوى والسلام​ الى أنه "لطالما دفعت طرابلس الثمن الاكبر في الدفاع عن الخيارات اللبنانية الوطنية وما تفجيري ​مسجدي السلام والتقوى​ إلا انعكاس لضريبة دم مستمرة يدفعها المواطن الطرابلسي.".

وأشارت الى أنه " في هذه الذكرى نقف بخشوع ورهبة واحترام امام الشهداء وعائلاتهم مطالبين ​الدولة اللبنانية​ تحقيق العدالة الكاملة في هذا الملف عبر ملاحقة كل من تورط في هذه القضية وخاصةً من ثبت تورطهم من قبل ​النظام السوري​".