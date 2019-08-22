النشرة: جلسة مجلس الوزراء شهدت نوعاً من أخذ ورد في موضوع الاخوين فتوش

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" أن جلسة ​مجلس الوزراء​ شهدت نوعا من أخذ ورد في موضوع الاخوين فتوش ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​ افتتح المسألة، معتبرا أن هذا انتقاص من السيادة اللبنانية، مشيرة الى أنه بموضوع اللجنة التي تشكلت فهي لدرس الملف الفلسطيني وليس لدرس القانون المتعلق بعمالة ​الفلسطينيين​.

ولفتت المصادر الى أن مجلس الوزراء إنقسم حول هذا الموضوع فوقف وزراء "حزب الله" ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى جانب النائب نقولا فتوش فيما طلب وزير الخارجية جبران باسيل ضرورة تكليف المحامين من الخارج، معتبرا أنه فيما لو رضخنا فإن هذه المسألة قد تتكرر مع أيا كان.