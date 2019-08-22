لحود خلال اطلاق بيت العرق اللبناني: وزارة الزراعة تقف الى جانب هذه المبادرات

أكد مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود على "اهمية المبادرات الفردية من خلال الجمعيات في نجاح المشاريع البيئية و الزراعية في الارياف و القرى و المدن"، مؤكدا "وقوف وزارة الزراعة الى جانب هذه المبادرات و دعمها و تشجيعها لانجاح توجهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الهادفة الى ابقاء المزارعين في ارضهم".
وفي كلمة له خلال رعايته حفل اطلاق بيت العرق اللبناني في زحلة والذي نظمته جمعية درب الكروم، شكر لحود "جمعية درب الكروم على خطوة اقامة بيت العرق"، منوها بـ "جهود وزير الخارجية جبران باسيل في دعم هذه المبادرات وتسويقها في كل دول العالم".
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