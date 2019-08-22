اللواء عثمان استقبل رئيس مجلس إدارة صباح أخوان وملحق الأمن الداخلي لدى سفارة فرنسا

استقبل المدير العام لقوى ​الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ رئيس مجلس إدارة " صبّاح أخوان" المنتج صادق أنور الصبّاح يرافقه كل من: المنتجة لمى الصباح، مدير الإنتاج جيلبير ضو، الكاتبة نادين جابر والمستشارة الدرامية فرح شيّا في زيارةٍ جرى في خلالها بحث سبل تطوير التعاون بين مؤسسة ​قوى الامن الداخلي​ والشركة، بهدف تشجيع الإنتاج السينمائي. وقد جرى اللقاء بحضور رئيس شعبة العلاقات العامة العقيد ​جوزيف مسلّم​.

كذلك استقبل اللواء عثمان ملحق الأمن الداخلي لدى السفارة الفرنسية رافاييل جوج على رأس وفد، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه.

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