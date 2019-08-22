بيسكوف: العودة إلى مجموعة "الثماني الكبار" ليست غايتنا في حد ذاتها

أكد المتحدث باسم ​الكرملين​، ​دميتري بيسكوف​، أن "​روسيا​ لا تعتبر عودتها إلى مجموعة "الثماني الكبار" غاية بحد ذاتها"، مشيرا إلى "وجود صيغ أخرى تتيح حل مسائل كثيرة بفعالية أكبر".

ولفت إلى أنه "ليست العودة إلى ​مجموعة السبع​ الكبار (G7)، أي الثماني الكبار (G8) سابقا، غاية بحد ذاتها بالنسبة لروسيا وفي أي حال من الأحوال، ترى روسيا أن مناقشة قضايا عالمية شاملة، جيوسياسية أو أمنية أو اقتصادية، في غياب ​الصين​ و​الهند​ ومجموعة كبيرة من الدول الأخرى، ليست أمرا مثمرا جدا في الظروف الراهنة".

وأشار إلى انه "من هذا المنظور، تبدو صيغ أخرى، كصيغة ​مجموعة العشرين​ الكبار على سبيل المثال، أكثر نجاعة""، منوهاً بأن "الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، أكد اهتمام ​موسكو​ بالتواصل مع دول أخرى، أيا كانت صيغه".