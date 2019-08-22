القوات الأوكرانية تعزز مواقعها عند خط التماس في دونباس

عززت ​القوات​ الأوكرانية مواقعها عند خط التماس في دونباس خلال فترة وقف ​إطلاق النار​، ساري المفعول منذ 21 تموز الماضي.

وأوضح رئيس المكتب الصحفي للشرطة الشعبية في جمهورية ​دونيتسك​، دانييل بيزسونوف أن "​الجيش الأوكراني​ يعمل على استغلال وقف إطلاق النار الحالي، لتسحين موقفه في الخطة الهندسية".

وأشارت ​وزارة الدفاع​ في ​جمهورية دونيتسك الشعبية​ (المعلنة من جانب واحد) الى أن "تنفيذ الأعمال الهندسية في مواقع القوات يقع على عاتق الجنود مرتكبي مخالفات عسكرية ويقبعون في السجن العسكري".

ووفقا لآخر إحصائيات أجرتها ​الأمم المتحدة​، فقد وصل عدد ضحايا النزاع إلى 13 ألف مدني.

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