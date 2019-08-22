مسؤول سعودي: إسرائيل وإيران تثيران الفتن ولا ثارات تاريخية بين الفلسطينيين واليهود

حمل مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إسرائيل وإيران "المسؤولية عن إثارة الفتن الإقليمية"، مشيرا إلى أن "الصراعات الجارية في المنطقة ليست لها جذور تاريخية".
ووصف المعلمي إسرائيل وإيران بـ"الكيانين الأساسيين المسؤولين عن تعريض الأمن والسلم في المنطقة للخطر"، نافيا الادعاءات بأن هناك جذورا عرقية ودينية تمتد لمئات السنين وآلافها لصراعات المنطقة"’، مشيراً إلى "النزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، مشددا على أنه "لم يكن يوما صراعا ذا جذور عرقية ودينية وليس هناك ثأرات تاريخية بين الجهتين".
وأشار إلى أن "العرب المسلمين كانوا قد عاشوا مع اليهود والمسيحيين في أمن وسلام طوال عمر الحكم العربي الإسلامي في فلسطين حتى بدء الحركة الصهيونية"، لافتاً إلى أن "ما يجري بين الفلسطينيين والإسرائيليين مسألة مبادئ أساسية أقرها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، مشددا على "ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967"، متهما إسرائيل بـ"المماطلة في تطبيق حل الدولتين الذي أقر العالم بأسره بحتميته".
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