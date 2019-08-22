مسؤول سعودي: إسرائيل وإيران تثيران الفتن ولا ثارات تاريخية بين الفلسطينيين واليهود

حمل مندوب ​السعودية​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، عبد الله المعلمي، ​إسرائيل​ و​إيران​ "المسؤولية عن إثارة الفتن الإقليمية"، مشيرا إلى أن "الصراعات الجارية في المنطقة ليست لها جذور تاريخية".

ووصف المعلمي إسرائيل وإيران بـ"الكيانين الأساسيين المسؤولين عن تعريض ​الأمن​ والسلم في المنطقة للخطر"، نافيا الادعاءات بأن هناك جذورا عرقية ودينية تمتد لمئات السنين وآلافها لصراعات المنطقة"’، مشيراً إلى "النزاع ال​فلسطين​ي الإسرائيلي"، مشددا على أنه "لم يكن يوما صراعا ذا جذور عرقية ودينية وليس هناك ثأرات تاريخية بين الجهتين".

وأشار إلى أن "العرب المسلمين كانوا قد عاشوا مع ​اليهود​ والمسيحيين في أمن وسلام طوال عمر الحكم العربي الإسلامي في فلسطين حتى بدء الحركة الصهيونية"، لافتاً إلى أن "ما يجري بين ​الفلسطينيين​ والإسرائيليين مسألة مبادئ أساسية أقرها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، مشددا على "ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها ​القدس الشرقية​ على حدود عام 1967"، متهما إسرائيل بـ"المماطلة في تطبيق حل الدولتين الذي أقر ​العالم​ بأسره بحتميته".