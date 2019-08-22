أوضحت مصادر "النشرة" أن تأليف لجنة وزارية للبحث في الملف الفلسطيني لا يعني تعليق أو تجميد خطة ​وزارة العمل​ المتعلق بتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية،.

وأكدت هذه المصادر أن هذه الخطوة تعتبر منطقية وتحت سقف احترام القانون في حين أن البعض كان يطالب بتعليق العمل بالخطة او تجميدها فترة أو إستثناء ​الفلسطينيين​ منها أو سحب الملف من وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، في ظل ضغوط كبيرة كانت تفرض على هذا الصعيد.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: خطة وزارة العمل مستمرة واللجنة الوزارية للنظر في ما يمكن القيام به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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