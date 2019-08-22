طلاب هونغ كونغ يقاطعون الدراسة

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هونغ كونغ: أعلن قادة طلابيون في هونغ كونغ الخميس مقاطعة الدراسة لمدة اسبوعين ابتداء من بدء الفصل الدراسي، وذلك في مسعى لمواصلة التظاهرات والضغط على الحكومة.

وتشهد هونغ كونغ احتجاجات منذ ثلاثة أشهر. ويشكل الطلاب عدداً كبيرا من المحتجين المطالبين بالديموقراطية الذين يخرجون في تظاهرات يومية.

وقال قادة طلابيون يمثلون معظم الجامعات في المدينة إن الطلاب سيتغيبون عن المحاضرات في الفترة من 2 سبتمبر -- موعد بدء الفصل الدراسي الجديد -- حتى 13 من الشهر ذاته.

وهددوا بمزيد من الخطوات الاحتجاجية في حال لم تستجب الحكومة بالشكل الكافي لمطالب المحتجين الخمسة ومن بينها الغاء مشروع قانون لتسليم المطلوبين إلى الصين، وفتح تحقيق في انتهاكات الشرطة خلال الاحتجاجات.

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وصرح دافين وانغ نائب رئيس اتحاد الطلاب في جامعة هونغ كونغ "يجب أن تكون فترة الأسبوعين كافية لكي تفكر الحكومة جيدا بكيفية الاستجابة". واضاف "مع تصاعد الأمور، نعتقد أن الوضع الاجتماعي سيدفع المزيد من الطلاب إلى المقاطعة".

بدأت التظاهرات في هونغ كونغ باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية، لكنها توسعت للمطالبة بحقوق ديموقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتتمتع هونغ كونغ بحريات غير معروفة في البر الصيني بموجب اتفاقية بدأ تطبيقها عندما أعادت بريطانيا مستعمرتها السابقة إلى الصين في 1997.

ويقول العديد من أهالي هونغ كونغ إن الحريات تتضاءل، خصوصا منذ وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ للحكم.