تداول نشطاء “فيسبوك”، صباح اليوم الخميس، إشاعة وفاة الزعيم اليساري محمد بنسعيد آيت إيدر، في حين أن الأمر يتعلق بشقيقه علي بنسعيد آيت إيدر، الذي وافته المنية في مدينة أكادير.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” من مصادر مقربة من الزعيم السياسي، فإن محمد بنسعيد في صحة جيدة، وشقيقه هو الذي أسلم الروح لباريها، والذي كان يشتغل قيد حياته في المجال الفندقي في مدينة أكادير.
كانت هذه تفاصيل خبر هذه حقيقة وفاة الزعيم اليساري محمد بن سعيد آيت يدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.