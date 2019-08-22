هذه حقيقة وفاة الزعيم اليساري محمد بن سعيد آيت يدر

تداول نشطاء “فيسبوك”، صباح اليوم الخميس، إشاعة وفاة الزعيم اليساري محمد بنسعيد آيت إيدر، في حين أن الأمر يتعلق بشقيقه علي بنسعيد آيت إيدر، الذي وافته المنية في مدينة أكادير.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” من مصادر مقربة من الزعيم السياسي، فإن محمد بنسعيد في صحة جيدة، وشقيقه هو الذي أسلم الروح لباريها، والذي كان يشتغل قيد حياته في المجال الفندقي في مدينة أكادير.