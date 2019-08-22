الإصابة تبعد مهاجم “الأسود” عن أول تجمع إعدادي للمنتخب تحت قيادة خليلوزيتش

وافق نادي الزمالك المصري،على طلب محترفه المغربي، خالد بوطيب، بالرحيل لفرنسا من أجل الخضوع لفحوصات دقيقة، بخصوص الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة، والتي حالت دون مشاركته في أولى مباريات الفريق هذا الموسم.

وحسب تقارير إعلامية مصرية، فإن بوطيب سوف لن يظهر في تداريب النادي، في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن سمح له الزمالك، بتلقي العلاج في إحدى المستشفيات في فرنسا.

وغاب بوطيب عن مباريات الفريق الأولى هذا الموسم، سواء في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، أو في منافسة كأس مصر.

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وتحوم العديد من الشكوك، حول قدرة اللاعب المغربي، على الاستمرار مع الزمالك، على الرغم من تأكيد رئيس النادي، مرتضى منصور على أنه لن يغادر هذا الموسم، وذلك بسبب تراجع مستواه، وتزايد الضغط المسلط عليه من الإعلام المصري والجماهير.

في السياق ذاته، سيكون بوطيب، هو أول اللاعبين الغائبين عن القائمة النهائية للمنتخب المغربي، التي من المرتقب أن يكشف عنها الناخب الوطني، وحيد خليلوزيتش، بداية الأسبوع الجاري، بسبب الإصابة.

وتواجد إسم بوطيب في اللائحة الموسعة، المتكونة من 48 لاعبا، غير أن الإصابة ستغيبه عن أول تجمع للعناصر الوطنية استعدادا لمباراتي بوركينافاصو، 6 شنبر، والنيجر، 10 شتنبر، الوديتين، بمدينة مراكش.