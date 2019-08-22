في مبادرة “غريبة”.. شباب مغاربة يؤسسون حزب “الحب العالني” -صور

لا حديث في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” سوى عن حزب جديد اختار له مؤسسوه اسم حزب “الحب العالمي”.

وأعلن عدد من شباب مغاربة، أمس الأربعاء، عن تأسيسهم للحزب جديد، إذ تم تنظيم اللقاء التحضيري الأول بمدينة الرباط، استعدادا للمؤتمر الوطني.

ويعرف أعضاء حزب “الحب العالمي” فكرة حزبهم على أنها “مبادرة ثقافية وسياسية مغربية، للخروج من حالة الوصاية إلى حالة النضج وتحمل مسؤولية الذات، والوطن، والأرض، والأجيال القادمة، انطلاقا من كونية الحب وعالمية حزب الحب”.

وكشف عبد الكريم سفير، ذالمنسق الوطني للحزب، في حديثه مع “اليوم 24″، أنه في حالة اعتراف الدولة بهذا الحزب، سيحاول جاهدا مصالحة المغاربة مع السياسية، وإدماج الشباب في السوق الشغل، وإيجاد حلول لمشاكل عديدة سواء في قطاع التعليم والصحة”، مشيرا إلى أن “عمل السياسة هو عمل نبيل، يتوافق جدا مع الحب وهو اسم الحزب”.

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