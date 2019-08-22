“مصباح” المحمدية يكذب أخبار تلقي مستشاريه لرشاوى من شركة النظافة

خرج حزب العدالة والتنمية بالمحمدية للرد على اتهامات وجهت لمستشاريه، تحدثت عن تلقيهم رشاوى من طرف شركة نظافة نالت صفقة أطلقها المجلس الجماعي للمدينة مؤخرا.

وقال فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة المحمدية، في بلاغ له أصدره اليوم الخميس، إن أعضاءه يتعرضون لحمة استهداف بخصوص صفقة تدبير قطاع النظافة، بعد اتهامات لعضوين منه بتلقي رشاوى من الشركة النائلة للصفقة.

ويقول مصباح المحمدية إن صفقة قطاع النظافة بالمجلس الجناعي الذي يرأسه الحزب، مرت بشروط نزاهة وشفافية عالية، بشهادة الجميع، ووفق القانون والمساطر الادارية اللازمة وبمشاركة جل المتدخلين.

وشدد الحزب على “نظافة يد” أعضاء فريقه، ولا سيما الذين لهم مسؤولية تدبيرية داخل المجلس، مكذبا جملة وتفصيلا ما الاتهامات التي قال أنها تروم التشويش على ملف حساس وحيوي كملف النظافة.