حماس تشن حملة اعتقالات ضد نشطاء فتح بغزة

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العين الإخباريةالخميس 2019/8/22 06:49 م بتوقيت أبوظبي
نقاط تفتيش تتبع حركة حماس في قطاع غزة
اتهمت حركة فتح، الخميس، القوى الأمنية التابعة لحركة حماس بشن حملة اعتقالات "مسعورة" بحق كوادرها في قطاع غزة.
وقالت حركة فتح، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "إن اعتقال واستدعاء كوادرها ونشطائها والتحقيق معهم، بحجة تعاطفهم مع شهيد الغربة الدكتور الصيدلاني تامر السلطان، ومشاركتهم في بيت العزاء، ينم عن انسلاخ حماس عن القيم الإنسانية والأخلاقية".
وعانى الطبيب الصيدلي، تامر السلطان، من اضطهاد وملاحقة حركة حماس لسنوات فقرر الهجرة من قطاع غزة والبحث عن إقامة في مكان هادئ.
وسافر السلطان إلى تركيا فلم يلق ترحيبا فتركها إلى اليونان، حيث أقام بمخيم لجوء في جزيرة ليروس، قبل أن يغادر إلى البوسنة والهرسك، حيث توفي السبت الماضي بعد مداهمة مرض السرطان له.
وأكدت أن سلطان "شهيد لقمة العيش"، هاجر جراء السياسات القمعية التي تنتهجها حركة حماس؛ بحثا عن وطن لا ملاحقة فيه ولا اعتقال ولا ظلم فيه كظلمها.
وشدد بيان فتح على أن ما تقوم به حماس تجاه أبناء شعبنا وكوادر الحركة في القطاع يأتي في ظل المواقف الوطنية من قبل القيادة الفلسطينية تجاه أسرانا في سجون الاحتلال، ورفضها الإملاءات الإسرائيلية والأمريكية بشأن استقطاع مخصصات أسرهم وذويهم".
ووفق مصدر في حركة فتح، فإن أمن حماس استدعى 5 قيادات شمال قطاع غزة وهم جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا، وحاتم أبوالحصين أمين سر الإقليم، وإسكندر الحويحي نائب أمين السر، وأيمن أبوعون، وإياد حلس على خلفية كتاباته لهم حول وفاة السلطان، ومشاركتهم في بيت العزاء.
وأضاف المصدر أن حماس اعتقلت 5 نشطاء على خلفية الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق جديد لحراك "بدنا نعيش".
وذكر المصدر أن المعتقلين هم: رامي أبوكرش، وعبد الله حويحي، وأحمد حمودة، وأدهم ابوشرخ، وحمد البورنو.
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