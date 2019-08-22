انضمام 4 مرشحين جدد لانتخابات الرئاسة في تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الخميس، بإعادة كل من الصحبي براهم ومحمد الهادي بن حسين والبحري الجلاصي ومروان بن عمر إلى قائمة المرشحين في الانتخابات الرئاسية، بعد أن استبعدتهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 14 أغسطس/آب الجاري.
وبقرار المحكمة الإدارية الصادر اليوم، يصبح عدد المرشحين المقبولين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 30 مرشحا، مقابل 27 في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2014، وفاز فيها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة الادارية غدا الجمعة النظر في مطالب الطعون الثلاثة المتبقية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى 15 سبتمبر/أيلول المقبل، وكذلك في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية التي ستجرى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وتنطلق حملة الانتخابات الرئاسية في تونس خلال الفترة من 2- 13 سبتمبر/أيلول على أن يكون يوم 15 هو تاريخ الانتخابات الرئاسية لخلافة الرئيس الراحل قايد السبسي الذي توفي في 25 يوليو/تموز الماضي.
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