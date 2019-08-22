القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت الحكومة البريطانية، الخميس، بالإفراج عن معتقلين من الطائفة البهائية، اختطفتهم بأوقات سابقة مليشيا الحوثي الانقلابية باليمن.
وقال مايكل آرون، السفير البريطاني لدى اليمن، عبر حسابه الرسمي في تويتر: "لقد عانى البهائيون في اليمن بسبب معتقدهم، ويجب أن تتوقف هذه المعاناة".
وتابع: "على وجه الخصوص، ندعو الحوثيين إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفًا والسماح لجميع البهائيين بممارسة دينهم والعيش بحرية في اليمن".
وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت العشرات من أتباع الطائفة البهائية وحكمت على بعضهم بالإعدام.
وتؤكد منظمات يمنية ودولية أن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت انتهاكات مستمرة ضد المعتقلين البهائيين، بسبب معتقدهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تطالب الحوثيين بالإفراج عن بهائيين معتقلين لديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.