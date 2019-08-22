بريطانيا تطالب الحوثيين بالإفراج عن بهائيين معتقلين لديها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت الحكومة البريطانية، الخميس، بالإفراج عن معتقلين من الطائفة البهائية، اختطفتهم بأوقات سابقة مليشيا الحوثي الانقلابية باليمن.

وقال مايكل آرون، السفير البريطاني لدى اليمن، عبر حسابه الرسمي في تويتر: "لقد عانى البهائيون في اليمن بسبب معتقدهم، ويجب أن تتوقف هذه المعاناة".

وتابع: "على وجه الخصوص، ندعو الحوثيين إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفًا والسماح لجميع البهائيين بممارسة دينهم والعيش بحرية في اليمن".

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت العشرات من أتباع الطائفة البهائية وحكمت على بعضهم بالإعدام.

وتؤكد منظمات يمنية ودولية أن مليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت انتهاكات مستمرة ضد المعتقلين البهائيين، بسبب معتقدهم.