أبوالغيط لحمدوك: ملتزمون بدعم السودان

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط التزام الجامعة بالوقوف إلى جانب السودان في كل ما يدعم أمنه واستقراره.

وبعث أبوالغيط، برقية تهنئة للدكتور عبدالله حمدوك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في السودان، جدد فيها دعمه للسودان لاستعادة عافيته الاقتصادية، وبما يصب في تحقيق تطلعات شعبه في العبور الناجح لتحديات المرحلة المقبلة.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان، إن "أبوالغيط تمنى لحمدوك النجاح والتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه وخاصة في هذا الظرف الدقيق والمرحلة التاريخية التي يمر بها السودان مع انطلاق العملية الانتقالية نحو استكمال المسيرة الديمقراطية في البلاد".





وأدى حمدوك، اليمين الدستورية رئيساً لوزراء السودان، وأدى أيضا أعضاء المجلس السيادي الجديد، الذي سيدير البلاد خلال الفترة الانتقالية، اليمين، الأربعاء.

والمجلس السيادي بالسودان سيدير البلاد لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات حتى إجراء انتخابات رئاسية.

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ويضم المجلس السيادي، وفقاً للمرسوم الدستوري، 10 أعضاء، بالإضافة إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان الذي سيترأسه.

أما عضوية المجلس فتضم: الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق ركن شمس الدين كباشي والفريق ركن ياسر عطا واللواء إبراهيم جابر كريم والأستاذ حسن محمد إدريس والدكتور الصديق تاور كافي والأستاذ محمد الفكي سليمان والأستاذ محمد حسن عثمان التعايشي والأستاذة عائشة موسى السعيد وأخيراً الأستاذة رجاء نيكولا عيسى عبدالمسيح.

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، في 11 أغسطس/آب الجاري، على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.





والسبت الماضي، وقّع الطرفان على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهداً جديداً للسودان.

ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية آخر مراحل المفاوضات بين الطرفين التي استمرت لمدة 4 أشهر منذ سقوط نظام عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وحسب الجدول الزمني، فإن إجراءات تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تنتهي في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.