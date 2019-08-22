وزيرة خارجية النرويج تدرس الرد على مقترح أمريكا لقوة بحرية في الخليج

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي ونظيرها الإيراني محمد جواد ظريف خلال مؤتمر صحفي مشترك في أوسلو يوم الخميس قالت وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي يوم الخميس إنها تدرس كيفية الرد على مقترح أمريكي لتشكيل مهمة دولية لحماية الملاحة في الخليج. وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف، قالت الوزيرة إن الحكومة تدرس ”عددا من الإجراءات المختلفة“ وستقيم الوضع بناء على المعلومات التي جمعتها.

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