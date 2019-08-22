انت الان تتابع لاجئو الروهينغيا في بنغلاديش يرفضون العودة إلى ميانمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاجئين من الروهينغيا في بنغلاديش

رفض لاجئو الروهينغيا في مخيمات بنغلاديش اليوم الخميس العودة الى وطنهم ميانمار مع بدء عمليات الإعادة حيث جهزت السلطات في بنغلاديش خمس حافلات و10 شاحنات لنقل الدفعة الأولى.

وقال اللاجئون في بيان ان "حكومة ميانمار قتلتنا لذلك نحن بحاجة الى الأمن ودون الاحساس بالأمن لن نعود أبدا" داعين الى وجود ضمان حقيقي لحقوق المواطنة والأمن قبل العودة إلى الوطن.

من جهته ذكر مفوض شؤون اللاجئين في بنغلاديش محمد أبو الكلام في تصريح صحفي "اننا اجرينا مقابلات مع 295 أسرة لكن لم يبد أحد أي اهتمام بالعودة إلى الوطن" مضيفا ان الحافلات والشاحنات توقفت منذ الصباح في مخيم (تكناف) "ولم يصعد إليها أحد من اللاجئين حتى الآن".

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وشددت الأمم المتحدة على اهمية أن تكون عمليات اعادة الروهينغيا إلى وطنهم "طوعية ومستدامة مع ضمان الأمان والكرامة".

وذكرت منظمات لحقوق الانسان أن اللاجئين لديهم كل الأسباب للخوف على سلامتهم في حال عودتهم ما لم تتصد ميانمار للاضطهاد والعنف المنهجي.

ويعيش بمخيمات اللاجئين في بنغلاديش أكثر من 730 ألف شخص من الروهينغيا فروا عام 2017 من حملات عسكرية في بلادهم شبهتها الأمم المتحدة بالتطهير العرقي مطالبة بمقاضاة كبار الجنرالات بتهمة الإبادة الجماعية.