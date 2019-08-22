كاتب سعودي: آن الأوان أن يٌوثق الاحتلال العثماني بكل تفاصيله

الخميس 22 أغسطس 2019 سلمان الدوسري كتب أنقرة الرياض - الخليج 365 علق الكاتب الصحفي، سلمان الدوسري، اليوم الخميس، على تغيير المناهج السعودية فيما يخص الاحتلال العثماني.

وكتب الدوسري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الأمر ليس له علاقة بالسياسة". Advertisements وتابع "فلا أحد يختلف على انتهاكات وجرائم العثمانيين في الجزيرة العربية". ومضى "كل القصة أن المناهج الجديدة وثقت ماكان غائباً عن أجيال وأجيال". واختتم "آن الأوان أن يٌوثق الاحتلال العثماني بكل تفاصيله".

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