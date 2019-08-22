أمجد طه: المناهج الجديدة توثق جرائم الإحتلال العثماني وانتصار أبطال السعودية

الخميس 22 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الرياض أنقرة - الخليج 365 أفاد المحلل السياسي، أمجد طه، اليوم الخميس، بأن المناهج الجديدة وثقت جرائم الإحتلال العثماني وانتصار السعودية.

Advertisements وكتب طه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "لأن تعليم الناس وتثقيفهم ثروة عظيمة يعتز بها العظماء". وتابع" فالعلم ثروة وهم يبنون المستقبل على أساس علمي". ومضى "لأن التعليم هو ببساطة روح المجتمع التي تنتقل من جيل لآخر". واختتم قائلا "المناهج الجديدة توثق جرائم الإحتلال العثماني وانتصار أبطال السعودية العظمى على أجداد أردوغان تركيا".

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