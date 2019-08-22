شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب الهند بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جنيف) طالب خبراء الامم المتحدة لحقوق الانسان الهند بوقف انتهاكات حقوق الانسان في كشمير، وإنهاء الحملة التي تشنها على حرية التعبير والوصول الى المعلومات والاتصالات لقمع الاحتجاجات. واعرب الخبراء في بيان لهم اليوم (الخميس) عن القلق إزاء التدابير التي فرضتها الهند والغاء برلمانها للوضع الدستوري المنصوص عليه في ولاية جامو وكشمير، وكذلك إزاء قطع الاتصالات والإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة وقنوات التلفزيون شبه التام في جامو وكشمير منذ 4 اغسطس الجاري.

طالب خبراء الامم المتحدة لحقوق الانسان الهند بوقف انتهاكات حقوق الانسان في كشمير، وإنهاء الحملة التي تشنها على حرية التعبير والوصول الى المعلومات والاتصالات لقمع الاحتجاجات. واعرب الخبراء في بيان لهم اليوم (الخميس) عن القلق إزاء التدابير التي فرضتها الهند والغاء برلمانها للوضع الدستوري المنصوص عليه في ولاية جامو وكشمير، وكذلك إزاء قطع الاتصالات والإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة وقنوات التلفزيون شبه التام في جامو وكشمير منذ 4 اغسطس الجاري.

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