الجامعة العربية تؤكد التزامها بالوقوف مع السودان

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جدة - خالد شويل - واس (القاهرة) هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس الوزراء السوداني الجديد، الدكتور عبد الله حمدوك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لتولي منصبه، متمنياً له النجاح والتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه، خاصة في هذا الظرف الدقيق والمرحلة التاريخية التي يمر بها السودان. وأفاد بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم (الخميس) بأن أبو الغيط أكد لحمدوك، في برقية تهنئة بهذه المناسبة، التزام الجامعة بمواصلة دورها في الوقوف مع السودان ومساندة حكومته ومؤسساته في كل ما يدعم أمنه واستقراره، ويسهم في استعادة عافيته الاقتصادية، ويصب في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في عبور تحديات المرحلة المقبلة بنجاح.

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس الوزراء السوداني الجديد، الدكتور عبد الله حمدوك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لتولي منصبه، متمنياً له النجاح والتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه، خاصة في هذا الظرف الدقيق والمرحلة التاريخية التي يمر بها السودان. وأفاد بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم (الخميس) بأن أبو الغيط أكد لحمدوك، في برقية تهنئة بهذه المناسبة، التزام الجامعة بمواصلة دورها في الوقوف مع السودان ومساندة حكومته ومؤسساته في كل ما يدعم أمنه واستقراره، ويسهم في استعادة عافيته الاقتصادية، ويصب في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في عبور تحديات المرحلة المقبلة بنجاح.

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