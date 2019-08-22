شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب عام بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت) شهدت مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اليوم (الخميس)، إضراباً عاماً وإقفالاً للمؤسسات العامة والمحلات التجارية، وأغلقت مداخل المخيمات بالإطارات المشتعلة للمطالبة بالحقوق المدنية والاجتماعية.

شهدت مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اليوم (الخميس)، إضراباً عاماً وإقفالاً للمؤسسات العامة والمحلات التجارية، وأغلقت مداخل المخيمات بالإطارات المشتعلة للمطالبة بالحقوق المدنية والاجتماعية.

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