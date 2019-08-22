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إضراب عام بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

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جدة - خالد شويل - واس (بيروت)

شهدت مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان اليوم (الخميس)، إضراباً عاماً وإقفالاً للمؤسسات العامة والمحلات التجارية، وأغلقت مداخل المخيمات بالإطارات المشتعلة للمطالبة بالحقوق المدنية والاجتماعية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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