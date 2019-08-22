اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة إلى أن "الفساد والهدر في قطاع الاتصالات ادى الى خسائر كبيرة في المالية العامة"، مؤكدا أن "الكتلة ستتقدم بالتعاون مع الكتل الاخرى باقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتتولى كشف التفاصيل الكاملة لهذه القضية التي شغلت الرأي العام اللبناني وستستمر بوضع القضاء امام مسؤوليته للقيام بواجباته كاملة".

وخلال تلاوته بيان الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي لفت حمادة الى أن "الكتلة اكدت ان رفع المستوى الانمائي في بعض المناطق المهملة هو شأن وطني يجب ان يلقى اهتماما من الدولة"، مؤكدا ان "التأخير في انصاف هذه المناطق يؤثر سلبا على ​الاقتصاد​ ومستقبل ​الشباب​ كما على التوازن الانمائي وكتلة الوفاء للمقاومة تدعو ​الكتل النيابية​ الى التعامل بكثير من المسؤولية مع اقتراح انشاء مجلس انماء لمحافظتي ​بعلبك الهرمل​ وعكار". واوضح حمادة أن "الكتلة اسفت لاستقالة النائب ​نواف الموسوي​ لاسباب قاهرة وأكدت ثقتها الكاملة بحسن اختيار قيادة ​حزب الله​ للمرشح الشيخ حسن عز الدين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الوفاء للمقاومة": للتعامل بمسؤولية مع اقتراح انشاء مجلس انماء لمحافظتي بعلبك الهرمل وعكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.