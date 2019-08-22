علق وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشارد قيومجيان​ على موضوع ​التعيينات​ في ​المجلس الدستوري​، مؤكدا أن "​القوات اللبنانية​ ضد ما حصل ولم تُطرح علينا الأسماء مسبقًا بما يخص المجلس الدستوري ونأسف لعدم وجود أخلاقية في ال​سياسة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان حول تعيينات المجلس الدستوري: نأسف لعدم وجود أخلاقية في السياسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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