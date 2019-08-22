النشرة: مجلس الوزراء عين أعضاء المجلس الدستوري

أفادت مراسل "​الخليج 365​" أن مجلس الوزراء عين أعضاء المجلس الدستوري الذي يبلغ عددهم 5، وهم فوزات فرحات، عبد الله الشامي، ايلي مشرقاني، عمر حمزة، الياس ابو عيد

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