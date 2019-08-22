محافظ النبطية ترأس اجتماعا لمجلس الامن الفرعي في الجنوب

ترأس ​محافظ​ النبطية القاضي ​محمود المولى​ في مكتبه في ​السراي الحكومي​ اجتماعا ل​مجلس الامن الفرعي​ في ​الجنوب​ وتطرق بالحديث عن مهرجان الإمام المغيب السيد ​موسى الصدر​ "ودوره الوطني وخصوصاً الحاجة إليه في هذه الظروف الصعبة، مشيرا الى أن "التدابير الأمنية جاهزة بكل شيء وخصوصاً على المداخل وعلى الطرقات الرئيسية ووجود دوريات على الطرقات العامة من كل الاتجاهات والمؤدية إلى باحة الإحتفال باستثناء ما يتعلق بأمن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ فهو محصور بشرطة المجلس المختص بذلك وبالتنسيق مع جميع ​الأجهزة الأمنية​ والقوى العسكرية".

وأكد أن "الإجراءات الأمنية تبقى جاهزة بعد الإنتهاء من احتفال الإمام الصدر وبدء الليلة الأولى من إحياء مراسم ​عاشوراء​ حيث تبقى الإجراءات الأمنية محيطة بالنادي الحسيني في ​مدينة النبطية​".

كما تطرق الى الأحداث في ​سوريا​ التي تنعكس سلباً على الأوضاع في ​لبنان​، محذراً من "وجود بعض ​النازحين​ الذين يتواجدون في منطقتنا والخوف من أي عمل تخريبي إستغلالاً للحشود في المهرجان أو أثناء إحياء ليالي عاشوراء ومنوهاً بدور الأجهزة الأمنية في السنوات السابقة في الحفاظ على الأمن".